Palladino: “Kean? Lo volevo già al Monza. Devo molto a Galliani e Berlusconi”

25/09/2025 | 11:31:35

Intervistato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Raffaele Palladino ha parlato della stima che nutre nei confronti di Kean e della sua esperienza al Monza. Queste le sue parole:

“La trasformazione di Kean in un bomber? Avevamo una scommessa fissata a quota 15 gol: l’ha vinta lui. Con Moise è scoccata una scintilla: lo volevo già al Monza ed è stato il primo nome che ho fatto, insieme al dt Goretti, quando sono arrivato a Firenze. Più difficili i 65 punti con la Viola o i 52 con il Monza? Resto legato al mio primo anno a Monza, ma dico i 65 a Firenze. Non avevo mai allenato in Europa e in mezzo c’è stata una rivoluzione, con 19 calciatori cambiati in due sessioni di mercato. Se sento ancora Galliani? Devo molto a lui e a Berlusconi: mi hanno permesso di allenare in Serie A. La fortuna di un tecnico è avere un grande direttore alle spalle e viceversa. Io con Galliani mi trovavo su tutto, dal lavoro quotidiano al mercato. Altrove non funzionava così…”.

Foto: Instagram Palladino