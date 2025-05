Palladino: “Kean e Gudmundsson in dubbio. Riflessioni sul futuro? Non riguardano me”

16/05/2025 | 15:18:06

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa verso la partita contro il Bologna di Italiano. Il punto sui calciatori acciaccati: “Moise e Albert hanno fatto stamani una piccola parte di lavoro con la squadra, dopo essere stati tutta la settimana fuori. Vedremo domani, devo capire come risponderanno, quali sensazioni avranno, sono valutazioni che faremo di ora in ora. Eventualmente ci saranno dei ragazzi a disposizione. Il mio futuro? Dopo le vittorie e le sconfitte vanno sempre fatte delle riflessioni, normale. Soprattutto dopo le sconfitte. Io non sono stato chiamato in causa, ho cercato di lavorare con la squadra, di stare concentrato”.

Foto: Instagram Palladino