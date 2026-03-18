Palladino: “In Italia siamo indietro, il Bayern fa un altro sport. Vogliamo vincere la Coppa Italia”

18/03/2026 | 23:40:23

Il tecnico dell’Atalanta Raffaele Palladino ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco: “Volevamo fare una partita di grande orgoglio. Abbiamo cambiato il piano gara giocando un po’ più bassi, cercando di giocarcela in tutto e per tutto contro una squadra fortissima. Gli faccio davvero i complimenti. Per noi la Coppa Italia è un obiettivo e ci teniamo, vogliamo portarla a Bergamo. Poi avremo degli scontri diretti in campionato. Dovremo fare dei filotti, sappiamo di essere partiti da una posizione svantaggiata e abbiamo fatto una bella scalata. In Italia siamo indietro perché la palla viaggia a una velocità incredibile, la danno sempre sul piede giusto, hanno smarcamenti veloci, hanno motori diversi con picchi molto alti. Col Bayern però c’è differenza, credo che si debba migliorare questa cosa a partire dai settori giovanili in cui bisogna curare più la tecnica, perché contro queste squadre sembra un altro sport”.

foto x atalanta