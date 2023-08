Palladino in conferenza: “Ora ci affrontano in maniera diversa. Akpa-Akpro può dare una grande mano”

Dopo la sconfitta rimediata a San Siro contro l’Inter, il Monza di Raffaele Palladino si prepara a ricevere l’Empoli all’U-Power Stadium, gara in programma sabato alle 18.30. Queste alcune delle parole del tecnico dei lombardi: “Affrontiamo una squadra che ha perso la prima partita, ma ho visto varie gare dell’Empoli e penso che il risultato della gara col Verona sia stato bugiardo. Il calcio è fatto di episodi, ma è una squadra che sta bene, che è in salute, che ha un ottimo allenatore e si è rinforzata molto, con giocatori velocissimi davanti. Le squadre ci affrontano in maniera diversa quest’anno, si chiudono di più e non vedremo squadre che ci affrontano come l’anno scorso. Gli spazi sono più ristretti e in certe partite avremo meno occasioni da gol, dovremo essere più cinici davanti e più cattivi, dobbiamo alzare il livello. Akpa Akpro? È un giocatore che abbiamo individuato, siamo ai dettagli, dovrebbe fare le visite mediche e poi chiudere. È un giocatore che ha caratteristiche che ci mancano, di strappo, di gamba, ex capitano del Tolosa, ci può dare una grande mano in questo momento“.

Foto: Instagram Palladino