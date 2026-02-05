Palladino: “Impressionato dalla Juventus, serata perfetta. Porto avanti la mentalità di Gasperini”

05/02/2026 | 23:41:04

Il tecnico dell’Atalanta Raffaele Palladino ha parlato a Mediaset dopo il successo sulla Juventus: “Sono molto felice, ringrazio la squadra e i tifosi che sono stati fantastici. Gli dedichiamo la vittoria, è stata una serata perfetta e vogliamo arrivare fino alla fine. Stiamo dando continuità di risultati, crescendo: oggi i subentrati hanno fatto la differenza, conto su tutti i ragazzi e sono felice. Siamo stati concreti, cinici, compatti quando c’era da difendere. La Juve mi ha impressionato, per la loro forza e qualità. Abbiamo affrontato uno degli allenatori più bravi, uno dei più bravi in circolazione, allenata benissimo. Non dimientichiamoci che veniva da tanti risultati positivi. Loro potevano anche passare in vantaggio. Dobbiamo essere onesti su tutto però sono le partite che mi piacciono, go ste a viso aperto. A fine primo tempo la squadra non voleva abbassarsi e questo è un segnale di un grande gruppo. Questo da ancora più valore alla nostra vittoria. La partita è stata borderline, loro potevano andare in vantaggio, ma abbiamo giocato una grande partita dando dimostrazione della forza del nostro gruppo. Dovevamo ritrovare il DNA di questa società, questo è un gruppo di grandi uomini che stanno venendo fuori nelle difficoltà. Abbiamo tre competizioni, per noi questo è un mese difficile e dobbiamo continuare a lavorare bene. Mi aspetto una prova di grande personalità con la Cremonese, perché ci esaltiamo e poi cadiamo contro squadre inferiori sulla carte e questa cosa non la possiamo perdonare. A me piace difendere attaccando, se siamo aggressivi cerchiamo di recuperare la palla più in alto possibile perché non mi piace difendere basso, è la mentalità che questa squadra ha sempre avuto da quando c’era Gasperini e dobbiamo continuare a portarla avanti. Poi il risultato viene deciso anche dagli episodi”.

foto x atalanta