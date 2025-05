Palladino: “Il rinnovo una sorpresa anche per me. Ora tutte le energie per andare in finale”

07/05/2025 | 15:55:34

Raffaele Palladino ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani sera contro il Betis (semifinale di ritorno di Conference) partendo dalla notizia del rinnovo di contratto. “Sì, è stata una sorpresa anche per me. Me lo ha comunicato il presidente Commisso poco fa. È un orgoglio ed è un attestato di fiducia per me. Ringrazio i direttori Ferrari, Pradè e Goretti perché abbiamo fatto un grande percorso insieme. Abbiamo una responsabilità in più che ci stimola a portare la Fiorentina il più in alto possibile. Vogliamo portare la Fiorentina in finale e proveremo a farlo con tutte le nostre energie. Il Betis? Abbiamo studiato la gara d’andata, abbiamo affrontato una squadra forte ma dobbiamo e possiamo fare meglio tecnicamente. Abbiamo sbagliato delle cose che solitamente non falliamo. La squadra è carica e sta bene. Domani insieme ai nostri tifosi saremo 22.000 e questa sarà la nostra arma in più. Dodò? Si allena con la squadra da qualche giorno e sta bene, Cataldi ha avuto un risentimento muscolare giovedì e non sarà a disposizione. Avendo un gol di svantaggio partiremo sfavoriti dunque servirà una remuntada ma noi nelle difficoltà veniamo sempre fuori. Ce la metteremo tutta, i ragazzi daranno il massimo. E’ bello giocarsi un passaggio in finale, è la gara più importante della mia carriera ma siamo tutti sullo stesso piano”.

Foto: sito Fiorentina