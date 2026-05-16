Palladino: “Il mio futuro? Penso a portare l’Atalanta in Conference, Percassi è stato chiaro”

16/05/2026 | 13:23:13

Il tecnico dell’Atalanta Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa: “Per noi è fondamentale raggiungere l’Europa perché la Conference è un grande traguardo che vogliamo raggiungere. Domani servirà concentrazione. Oggi e domani verranno valutati Kolasinac, Scalvini e Djimsiti. Sicuramente qualche giocatore potrà riadattarsi. Indipendentemente dal mio futuro, posso solo che essere grato all’Atalanta. Ho avuto grande presenza da parte della società. Io sono concentrato sul presente. Il mio obiettivo rimane il campo, e la cosa più importante è che Luca Percassi abbia parlato in maniera sincera sul futuro”.

Foto: X Atalanta