Palladino: “Il mio futuro? Io qui a Bergamo sto benissimo. Sono orgoglioso del lavoro fatto dalla squadra”

09/05/2026 | 13:19:45

Il tecnico dell’Atalanta, Raffaele Palladino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan. Queste le sue parole:

“Mi aspetto una gara bella in uno stadio abbastanza caloroso contro una squadra che vuole fare punti. Noi dobbiamo dare tutto e dimostrare di avere una grande reazione da squadra. Ci teniamo a portare a casa questi punti per consolidare la settima posizione. Se ho già un’idea del mio futuro a Bergamo? Io qui a Bergamo sto benissimo. Da quando sono arrivato ho trovato grande calore da parte di tutti. Sono arrivato 5 mesi fa dove sono orgoglioso del lavoro fatto dalla squadra. In Coppa Italia siamo usciti ai calci di rigore e in Champions abbiamo fatto un grande percorso battendo il Borussia. Giudico questo percorso in maniera positiva. Ovvio che adesso dobbiamo continuare a chiudere bene la stagione. La società ha speso belle parole nei miei confronti e sono orgoglioso di questo: serve finire bene l’annata e io penso solo al campo. Spero di poter costruire bene e costruire per la prossima stagione un’Atalanta competitiva”.

Foto: X Atalanta