Palladino: “Il mio futuro? Conoscerete la decisione ai primi di giugno”

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’ultimo impegno di campionato del Monza in casa della Juve. E si è soffermato anche sul suo futuro: “Dico sempre tutta la verità, anzi a volte parlo anche troppo. Manca poco al termine e ai primi di giugno saprete la mia decisione. Il Monza è una bellissima realtà. Il primo giorno che sono arrivato la Serie A era un sogno, oggi è realtà. Non siamo stati mai a rischio retrocessione e abbiamo dato continuità. Ho ringraziato davvero tutti, dallo staff ai magazzinieri, dai cuochi ai giardinieri. Ci dispiace per questo ultimo mese e mezzo, ho sentito qualche critica ma vi garantisco che la squadra non ha mai mollato”.

Foto: Twitter Monza