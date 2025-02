Palladino: “Il gol dell’1-0? Protocollo del VAR da cambiare. Non mi arrabbio con l’arbitro”

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Non parlo mai degli arbitri, non li giudico e mi sono ripromesso di non giudicare mai un errore arbitrale. Però sicuramente sul gol dell’Inter ci siamo un po’ arrabbiati: non mi arrabbio con l’arbitro, ma con il protocollo. Se abbiamo uno strumento che deve aiutare gli arbitri a sbagliare meno, non si può non intervenire su un errore oggettivo, la palla è uscita di 20 centimetri. Sono cose determinanti, poi il protocollo dice che non può intervenire il VAR: sono d’accordo che non possa intervenire su tutto, ma così non va bene altrimenti a fine partita ci troviamo sempre a discutere e usciamo arrabbiati”.

Vi aspettavate un’Inter arrabbiata? “Sì, ci aspettavamo quello che doveva fare una squadra forte che veniva da una sconfitta e deve giocarsela per vincere il campionato. Però sono orgoglioso dei miei ragazzi, anche oggi hanno dimostrato di potersela giocare. Siamo venuti qui con personalità, nel primo tempo siamo stati bassi ma abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Nel secondo tempo i nuovi ingressi ci hanno aiutato e sono contento, abbiamo anche messo in difficoltà l’Inter”.

Foto: Instagram Palladino