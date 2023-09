Palladino: “Il gol del Bologna era regolare, per noi c’era il rigore su Vignato. L’arbitro ha danneggiato entrambe”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, ha così parlato dopo il pareggio per 0-0 col Bologna: “Oggi è stata fatta una grande prestazione da entrambe le squadre. Abbiamo affrontato una squadra forte, con un grande allenatore e che gioca bene al calcio. Abbiamo concesso poco provando a giocare, è stata fatta una grande partita e a mio avviso è un passo avanti. Si poteva anche perdere, ma anche vincere e faccio i complimenti al Bologna”.

Infine, sugli episodi arbitrale: “Io non parlo mai degli arbitri, quando ho iniziato mi sono imposto questo ma oggi è oggettivo che le due squadre sono state penalizzate. Il gol del Bologna era regolare e non c’era fallo, per noi c’era il rigore su Vignato con l’avversario che lo strattona. Vignato si è mosso benissimo, viene tirato e non può segnare, è stato bravo a raggirare il difensore ma purtroppo non è stato fischiato questo rigore che ci stava. Andiamo a casa con un risultato positivo”.

Foto: Instagram Palladino