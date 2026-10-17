Palladino: “Il gol a fine primo tempo ci ha tagliato le gambe. Piccoli? Ha avuto un problema al flessore”

17/10/2026 | 20:51:49

Il tecnico del Bologna, Raffaele Palladino, ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso contro l’Inter. Queste le sue parole:

“Credo che abbiamo fatto un grande primo tempo interpretando benissimo la gara. I ragazzi hanno mostrato spirito di sacrificio e qualità nelle ripartenze. Il rammarico è quello di non aver trovato il secondo gol perché contro squadre come l’Inter si deve essere cinici. Nel secondo tempo siamo rientrati con meno energia perché il gol a fine primo tempo ci ha tagliato le gambe. Faccio i complimenti a Thuram per il gol e all’Inter per la partita. Noi dobbiamo ripartire dal primo tempo, ho visto ampi margini di miglioramento. I cambi? I cambi sono stati obbligati. Piccoli ha avuto un problema al flessore, speriamo non sia nulla di grave. Theate e Pobega erano ammoniti ed inoltre il primo aveva preso un colpo mentre il secondo aveva male ad un ginocchio. Cambiaghi aveva i crampi e non ne aveva più”.

Foto: X Bologna