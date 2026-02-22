Palladino: “Il contatto su Hien? Per me è fallo chiaro ed evidente. E’ stata una bella partita non voglio parlare di episodi”

22/02/2026 | 17:48:09

Il tecnico dell’Atalanta, Raffaele Palladino, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro il Napoli. Queste le sue parole:

“Il contatto Hien-Hojlund? L’episodio l’ho visto, per quanto mi riguarda io vedo che il mio calciatore affronta Hojlund 1 contro 1, era in vantaggio e poi ho visto, e ho chiesto a lui, la trattenuta con il braccio e spinto a terra. Per me non c’è nulla da dire. Per me è fallo chiaro ed evidente, c’è contatto. Capisco la posizione del Napoli, ma non ci vedo nulla. E’ tutto molto chiaro, Hien mi ha confermato di essere stato buttato giù. E’ stata una bella partita non voglio parlare di episodi. E’ stata una grande battaglia e siamo molto felici”.

Foto: X Atalanta