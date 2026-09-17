Palladino: “Il Bologna mi ha prospettato un progetto, non una panchina. Ho esperienza con tre moduli”

17/09/2026 | 17:50:50

Raffaele Palladino si è presentato da nuovo allenatore del Bologna: “Volevo ringraziare la società perché in questi giorni mi hanno dato grandissima fiducia e non mi hanno prospettato una panchina, bensì un progetto e sono venuto qui per questo. Ho avuto sensazioni bellissime e positive. Dobbiamo ritrovare l’entusiasmo che si è perso ma sono felice, carico e determinato per intraprendere questo percorso. Nel mio percorso da allenatore ho avuto la fortuna di cambiare diversi sistemi di gioco e ho molta esperienza su 3 moduli. Ogni allenatore deve essere flessibile in base agli interpreti che si hanno”.

foto x bologna