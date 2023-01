Palladino: “I ragazzi hanno dato tutto. Dobbiamo continuare così e giocarcela con tutti”

Il mister del Monza Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta per 2-1 in Coppa Italia contro la Juventus: “Se sono soddisfatto? Molto, devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno dato tutto. Abbiamo cambiato 9/11 e il sistema di gioco, ma tutti quelli che sono stati chiamati in causa hanno dato l’anima e questo significa che abbiamo un grande gruppo. Dobbiamo essere felici di questa prestazione: non siamo riusciti a passare, ma abbiamo messo in difficoltà un’ottima Juve. Dobbiamo provare a giocarcela con tutti. Siamo in un percorso di crescita e non dimentichiamo che siamo una neopromossa. Nessuno si è emozionato, questo vuol dire che abbiamo grande personalità per venire in questo stadio e giocare a viso aperto contro questi campioni. Dobbiamo continuare così”.

Poi ha così concluso: “Ci è mancata la concretezza. Siamo stati bravi nella fase di non possesso e nell’applicare i nostri principi di gioco al di là del modulo, ma ci è mancata un pizzico di convinzione negli ultimi metri. Non posso però dire nulla ai ragazzi: hanno fatto davvero una grande prestazione”.



Foto: Instagram Palladino