Palladino: “I giocatori mi apprezzano, spero lo faccia anche la società. Le valutazioni le farà il club”

10/05/2026 | 23:29:59

Il tecnico dell‘Atalanta Raffaele Palladino ha parlato a DAZN dopo la vittoria di Milano: “Questa è la risposta di un gruppo che ha ricevuto qualche critica, ma che rema sempre dalla stessa parte. Il nostro gruppo ha valori tecnici e morali importanti, volevamo chiudere sul 3-0 perché sarebbe stato meritato, ma è stato bello anche con un po’ di sofferenza. Sono un po’ emozionato quando sento queste cose dai miei ragazzi, con loro si è creata una grande sintonia e una grande magia che è nata subito. Non era facile, perché ho preso una squadra demotivata e in difficoltà, portandola al settimo posto in classifica, andando avanti in Europa e Coppa Italia. Non penso al mio futuro, ma al mio presente. Devo finire bene la stagione, ho dato tutto e spero di essere apprezzato anche dalla società per il lavoro fatto, ho fatto del mio meglio. Non ho rimpianti, cerco di fare del mio meglio e poi le valutazioni le farà la società alla fine della stagione. I tifosi meritano una squadra forte”.

Foto: X Atalanta