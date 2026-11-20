Palladino: “Heggem non è convocato, ma sarà reintegrato dalla prossima. Miranda starà fuori qualche partita”

20/11/2026 | 16:07:48

Il tecnico del Bologna Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa: “Miranda purtroppo si è fatto male a Parma e starà fuori ancora per qualche partita, vedremo se riusciremo a recuperarlo per Venezia. Al suo posto ho provato Alhassame, ho tre soluzioni diverse. Heggem? Quando un giocatore importante come lui gioca meno giustamente andando in Nazionale ha esternato il suo malessere. Forse le sue parole sono state un po’ strumentalizzate dalla stampa ed enfatizzate da lui stesso. Lui è un giocatore importante che fa parte della rosa. Per questa partita non verrà convocato, ma dalla prossima sarà reintegrato. Moro? Sta bene, questa settimana ho parlato anche con lui. Abbiamo avuto una chiacchierata molto costruttiva. È un ragazzo che ci tiene e vuole mettersi in mostra”.

foto x bologna