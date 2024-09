Palladino: “Gudmundsson è un campione, lo sapevamo e lo aspettavamo a braccia aperte”

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista a DAZN dopo la prima vittoria conquistata al Franchi contro la Lazio. Un match deciso da Albert Gudmundsson, che ha siglato una doppietta da calcio di rigore nella ripresa: “Credo che sia bello quello che è successo oggi. Cercavamo questa vittoria da tanto tempo, anche nel primo tempo potevamo andare in vantaggio con Colpani. All’interno del gruppo ci sono grandi uomini. Andare sotto e poi ribaltare contro questa Lazio, che ha fatto una buonissima partita, non era facile. Chi è entrato ha cambiato la partita e abbiamo ribaltato meritatamente la partita”.

Sul primo tempo: “Eravamo timorosi nel primo tempo. Non voglio mai vedere giocatori timorosi ma gente che ha spirito e coraggio. Eravamo una via di mezzo e questo non deve succedere. Devo migliorare questo aspetto. Nella ripresa abbiamo giocato meglio tecnicamente e siamo riusciti a ribaltare la partita. Questa vittoria ci mancava, sono felice e voglio dedicare il successo al nostro Presidente Commisso e ai nostri tifosi, che sono la nostra forza”.

Poi ha proseguito: “Cosa ho detto ai ragazzi? Di solito a fine gara non parlo e rivederci il giorno della ripresa. Ma noi la cercavamo questa vittoria, i ragazzi sono stati incredibili nonostante i risultati non siano arrivati. C’era un po’ di amarezza ultimamente ma qursto gruppo è competitivo e vuole vincere. Il mercato strano, il fatto di aver avuto una squadra al completo solo da quindici giorni sono fattori da considerare. Questa partita ci servirà tanto da lezione, sono sicuro che arriveranno i risultati importanti”.

Infine, su Gudmundsson: “Albert lo aspettavamo a braccia aperte. Sappiamo che è un campione, ha grande personalità e talento. È entrato in un momento dove gli spazi erano più aperti e l’abbiamo messo in condizione di far bene. Io aspetto anche quelli che oggi erano in panchina e si allenano con impegno. Dobbiamo diventare forti singolarmente ed essere una squadra solida”.

