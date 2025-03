Raffaele Palladino ha spiegato il forfait di Gosens ai microfono di DAZN: “Ha preso un colpo al ginocchio nelle rifinitura di ieri, per questo motivo non è a disposizione. Affrontiamo una squadra forte, ma ci teniamo a far bene soprattutto davanti al nostro presidente. Kean è sempre carico è ambizioso. La squadra gioca per lui e lui per la squadra”.

Foto: Instagram Fiorentina