Palladino: “Gli arbitri possono sbagliare, fanno un lavoro difficile”

Durante la conferenza stampa che precede il match con la Cremonese, Raffaele Palladino (tecnico del Monza) ha commentato le recenti polemiche sulle “sviste” arbitrali e l’ausilio della tecnologia: “Io sono pro tecnologia, è un dato certo e oggettivo. Se va a migliorare una situazione mi fa piacere, però gli errori arbitrali ci possono stare e fanno parte del gioco, è anche questo il bello del calcio. Arbitri? Io sono dalla parte della buona fede e dico che bisogna lasciar lavorare gli arbitri in maniera tranquilla e serena; so quanto lavoro fanno. Credo che sia il lavoro più difficile tra tutti quelli che scendiamo in campo: sono sotto pressione, devono decidere in una frazione di secondo e non è facile… Lasciamoli lavorare tranquilli, se sbagliano lo fanno in buona fede e senza malizia”.

Foto: Instagram Palladino