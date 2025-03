Palladino: “Gioca De Gea perché l’errore di Terracciano ha condizionato la gara in Grecia”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha così parlato prima della sfida contro il Panathinaikos, partendo dalla scelta di schierare David De Gea: “Ovviamente ho fiducia in tutti i nostri portieri. L’errore ha un po’ condizionato al gara in Grecia e quindi ho preferito far partire David. Se passiamo poi vediamo quello che succederà ma stasera ho deciso così, questo è quello che sentivo.”.

Poi ha proseguito: “La testa è fondamentale, bisogna dare tutto. Bisogna scendere in campo da fratelli. Ho visto una squadra carica e bisogna scendere in campo con grande energia”.