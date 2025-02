Palladino: “Folorunsho? Ha preso una botta alla coscia, proveremo a recuperarlo”

Venerdì, alle ore 20:45, andrà in scena il match tra Fiorentina e Lecce, valido per il 27° turno di Serie A. A parlare della gara e del periodo della Viola è stato il tecnico Raffaele Palladino. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Gli ultimi giorni non sono stati piacevoli. Quando perdi in quel modo fa male, bisogna analizzare tutto, il perché c’è stata la sconfitta e il trend negativo. Con i ragazzi abbiamo parlato e lavorato. Vogliamo uscire da questa situazione con tutte le forze e le armi che abbiamo. Le sconfitte, però, devono renderti più forte dentro. Il presidente non l’ho sentito, sono stato concentrato con i ragazzi vista la settimana corta. Sicuramente avrò modo di sentirlo”.

Ha poi continuato il tecnico: “Kean? Ha avuto un trauma cranico quindi ha bisogno di riposo. Nei prossimi giorni saranno fatte le dovute valutazioni su quando ricomincerà ad allenarsi. Se ne occupa il dottore. Ho provato varie soluzioni per sostituirlo. Zaniolo è una di queste, ma anche Beltran e Caprini. Domani c’è un altro allenamento, sceglieremo la cosa più idonea per il momento. A me dà fastidio aver perso certi punti. Dobbiamo migliorare, non è possibile aver lasciato tanti punti per strada e su questo ci siamo anche confrontati. I ragazzi però sono i primi a essere dispiaciuti, vogliono migliorare questo trend. Bisogna capire in estate abbiamo cambiato il 50%, non è che arrivano i nuovi li metti dentro e tutto funziona. Ci vuole tempo, lavoro e pazienza. Stiamo riscontrando delle difficoltà, è oggettivo, ma fino a 20 giorni fa quando vincevamo per 3-0 contro l’Inter era tutto rosa e fiori. Io lasciato da solo dalla società? Macchè, ero a pranzo con Pradé fino a 30 minuti fa. Folorunsho? Ha preso una botta la coscia con il Como e nello stesso punto con il Verona. La lingua batte dove il dente duole, proveremo a recuperarlo”.

