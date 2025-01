Palladino: “Folorunsho compensa le mancanze dopo Bove. Gudmundsson? Sta bene, vedremo se lunedì giocherà”

Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida di lunedì contro il Monza, utile per ritrovare i tre punti. Parla poi di Folorunsho, nuovo innesto in rosa e di Gudmundsson, che potrebbe ritrovare minutaggio e centralità.

Su Folorunsho: “Michael ha le caratteristiche che ci mancavano, da dopo che Bove si è fermato. Lui ci dà tante alternative: può giocare sia come ala che come interno. Mi ha fatto un’ottima impressione e si è messo già a disposizione. Sarà convocato per Monza. Siamo molto vigili sul mercato, lascio lavorare la società”.

Sulle condizioni di Gudmundsson: “La sua caviglia sta bene, lui aveva un fastidio che si è riacutizzato nei giorni precedenti alla gara col Napoli. Adesso sta bene: ha portato avanti in questi mesi un percorso particolare, perché ha dovuto star fermo e non ha potuto lavorare con continuità. Adesso vogliamo recuperarlo, dargli più minutaggio possibile e allenamenti. Lui deve alzare l’intensità nelle sedute, la forma fisica e aerobica per essere al top. Vedremo se lunedì giocherà. Sto provando varie soluzioni”.

Sulla Fiorentina: “Io parlo sempre con la società di mercato ma ora sono concentrato sulle partite. Insieme alla società abbiamo trovato delle linee guida, il mercato è aperto fino a fine mese e ci saranno delle evoluzioni. Vedremo cosa accadrà a fine mese. Solo allora potremmo stabilire degli obiettivi. Credo che il bilancio sia positivo, siamo partiti in difficoltà ma abbiamo fatto una parte centrale incredibile. Gli ultimi risultati non ci hanno aiutato ma sono felice del percorso: non abbiamo fissato un obiettivo ma ho detto alla squadra che vorrei fare nel girone di ritorno più punti rispetto a quello d’andata. A me piacciono più sistemi di gioco: lo dissi il giorno della mia presentazione e lo dico anche ora. Con il Napoli ho scelto la difesa a tre anche in funzione degli avversari. Contro le squadre messe a tre in difesa, gli azzurri avevano avuto difficoltà. Questa rosa è camaleontica, può giocare sia a tre che a quattro in difesa”.

Su Gosens e Cataldi: “Cataldi ha avuto un affaticamento al retto femorale e credo che non sarà convocato per la gara di Monza. Gosens ha giocato tanto in questa prima parte di stagione ed ecco perché ho dato spesso spazio a Parisi. Io metto sempre in campo i giocatori che per me stanno meglio e se lo meritano: non ho un undici titolare e dei panchinari”.

Su Pongracic e Kayode in uscita: “Sono due giocatori importanti ma hanno avuto più difficoltà nel giocare dall’inizio: io però credo in loro”.

Sul mercato: “In questa squadra è stata operata una rifondazione: il mercato di gennaio non è facile ma io sono ambizioso, al pari della società che resta vigile e determinata sul mercato. La società vuole alzare il livello del gruppo ma non è facile. Sono certo però che alzeremo il livello”.

Su Colpani: “Il primo che si aspetta qualcosa in più da Colpani è Colpani stesso: lui soffre per quello che non sta riuscendo a fare. Ce la mette sempre tutta con il cuore e con l’anima ma tutti ci aspettiamo qualcosa in più. Ma lo stesso vale per il resto del gruppo: non gli mettiamo pressione, lo stiamo aspettando. Forse aveva tante aspettative. Bisogna dargli amore e fiducia. Gli mancano gli ultimi 30 metri, lui si mette sempre a disposizione della squadra perché fa già un gran lavoro in fase di non possesso”.