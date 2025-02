Palladino: “Fagioli? La Fiorentina ha fatto un grande acquisto”

Tra i tanti acquisti in casa Fiorentina a spuntare è sicuramente il nome di Nicolò Fagioli. Un calciatore importante in termini qualitativi e che può essere di grande aiuto a Palladino in un ruolo che, negli ultimi tempi, scarseggiava di alternative. “Nicolò un calciatore forte, mi è sempre piaciuto. Ha dinamismo, qualità tecniche e può giocare sia da play che a due in mezzo”, ha dichiarato Palladino in conferenza stampa. Nicolò sa palleggiare, dettare i tempi di gioco, ma è capace anche di inserirsi e di rendersi pericoloso in zona offensiva, come dimostrato ai tempi della Cremonese. Insomma, come ha sottolineato anche lo stesso tecnico della Viola: “La Fiorentina ha fatto un grande acquisto. Completa un reparto in cui abbiamo avuto difficoltà in questi mesi, ci darà una mano Sono convinto che arrivi con la testa giusta. L’ho sentito al telefono e voleva venire a Firenze, anche ieri era in attesa che si chiudesse. Lo ringraziamo perché ha voluto Firenze, arriverà carico e motivato”.

FOTO: Instagram Palladino