Palladino: “Facile allenare un gruppo così. Non so dove possiamo arrivare, ma vogliamo fare un grande campionato”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il tecnico del Monza, Raffaele Palladino ha così commentato il pari del Bentegodi contro l’Hellas Verona: “Diciamo che prendere lo schiaffo non è stato il punto, abbiamo sofferto la loro pressione alta perché sono stati bravi. Potevamo giocare tecnicamente meglio dietro, c’erano delle soluzioni ma non abbiamo fatto le scelte giuste al momento giusto. Merito comunque loro che ci sono venuti a prendere alti, abbiamo sofferto qualche angolo e qualche contropiede, ma niente tiri in porta. Poi abbiamo preso le contromisure, abbiamo subito il gol ma siamo stati bravi a riprenderla. I ragazzi hanno reagito bene, hanno avuto grande coraggio. Siamo soddisfatti perché diamo continuità alla prestazione con l’Empoli”.

Poi ha proseguito parlando degli obiettivi stagionali: “Con un gruppo così è facile allenare, hanno questa voglia di giocarsela con chiunque. Uscire da questo stadio con questa prestazione con una squadra forte che viene ad aggredirti mi dà grande motivazione per continuare a lavorare così. Non so dove questa squadra potrà arrivare, ma mi piace l’atteggiamento e dovremo continuare sempre così perché vogliamo fare un gran campionato”.

Infine, su Petagna: “Su Petagna sono d’accordissimo, ovviamente lui è arrivato da una-due stagioni in cui ha giocato poco. Lui è il nostro punto di riferimento, devo dire che sta lavorando molto bene. Lui spesso usciva fuori dal raggio d’azione della porta, è uno a cui piace legare coi centrocampisti ma io gli sto chiedendo ultimamente di lavorare anche per il gol e sono sicuro che presto si sbloccherà e diventerà fondamentale per noi”.

Foto: Instagram Palladino