Palladino: “Ederson? Non credo recuperi per la Coppa Italia. Dispiace aver preso il 2-0”

01/03/2026 | 18:31:10

Il tecnico dell’Atalanta Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa dopo il ko con il Sassuolo: “Abbiamo approcciato bene, con l’atteggiamento giusto, l’intensità giusta, con lo spirito giusto, perché nei primi 15 minuti prima della loro espulsione abbiamo avuto il pieno controllo della partita, abbiamo avuto l’occasione con Zalewski, altre occasioni, e poi dopo l’espulsione loro hanno fatto gol e hanno iniziato a difendersi giustamente con questo blocco basso con questo 4-4-1. Noi secondo me siamo stati molto lenti nel giro palla, loro ti raddoppiavano e non riuscivamo a essere cattivi in zona gol e meno imprevedibili, l’altro errore era che entravamo centralmente e sbattevamo contro un muro. Ederson come sta? Vediamo, non credo che recupererà per la Coppa Italia, ha ancora un po’ di fastidio, vedremo nei prossimi giorni. Non posso rimproverare nulla alla squadra perché abbiamo iniziato bene. A volte si dice che si approccia bene dopo la Champions, invece a me la squadra è piaciuta, quella era la cosa più difficile da gestire in questi giorni e i ragazzi sono entrati bene. Il dispiacere è il secondo gol, dovevamo tenere aperta la gara, sono leggerezze che paghi a caro prezzo e sul 2-0 diventa difficile scardinare una doppia linea bassa”.

foto x atalanta