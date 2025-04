Palladino: “È stata la vittoria del gruppo, la dedichiamo a Kean”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha così parlato dopo la vittoria per 2-1 contro il Cagliari: “Che carica dà questa vittoria? Tantissima. Abbiamo passato dei giorni difficili. Venire qui e ribaltare il risultato non era affatto facile. La squadra ha mostrato grinta, mentalità. E’ stata la vittoria del gruppo, che vissuto difficoltà, ma senza cercare alibi. Dedichiamo questa vittoria a Kean”.

Sull’importanza di Kean: “Tantissimo, ma abbiamo vinto senza di lui grazie ad un grande gruppo. Il Cagliari è una squadra molto diretta, ed abbiamo vinto una partita sporca. Chi ha sostituito Kean lo ha fatto nel migliore dei modi”.

Foto: Instagram Palladino