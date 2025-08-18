Palladino e il messaggio social: “Fermarsi non è riposare; è ricaricare per ripartire più forti”

18/08/2025 | 21:40:12

Raffaele Palladino non è più l’allenatore della Fiorentina che ha scelto di ripartire dal profilo di Stefano Pioli. Il tecnico campano è al momento senza squadra, inizierà il campionato senza una panchina e guarderà gli altri colleghi, sperando in un posto a breve.

L’ex viola ha così scritto sui social: “Fermarsi non è riposare; è ricaricare per ripartire più forti”.

Foto: Instagram Palladino