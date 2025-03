Palladino: “Domani gioca Terracciano, io credo in lui. Kean? È a disposizione”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha così parlato alla vigilia della sfida contro il Panathinaikos, partendo dal tema portiere: “Gioca Terracciano. È un grande portiere, un grande uomo. Io credo in lui, la società crede in lui. Questo avvicendamento è venuto in maniera natuarale, Pietro all’inizio giocava in campionato e David in Coppa. Abbiamo due portieri forti e un giovane di prospettiva come Martinelli”.

“Nel girone d’andata abbiamo fatto qualcosa di straordinario, superiore alle aspettative. Se avessimo mantenuto quella media saremmo arrivati molto in altro, ma durante la stagione ci sono dei momenti negativi. La cura è continuare a crescere, lavorare e recuperare i ragazzi che sono fuori. Abbiamo avuto giocatori importanti fuori per infortunio. La squadra sta lavorando bene e cresce quotidianamente, la Conference ci dà la possibilità di dare continuità alla vittoria col Lecce. Servirà il giusto approccio, ci è capitato di non avere il giusto approccio”:

Su Kean: “Ha superato quello che gli è successo a Verona. È a disposizione, domani sceglierò chi scenderà in campo”.

Sul periodo: “Questo è un periodo importante della stagione, abbiamo scontri con squadre che lottano per le zone alte delle classifica. Alleno sia la testa che il fisico, anche se forse è più importante la testa. Il gruppo continua a crescere ed è sempre più forte, su questo sono tranquillo”.

Sul sistema di gioco: “Per quanto riguarda il sistema di gioco, io non sono focalizzato su un solo sistema. L’allenatore deve permettere ai giocatori di potersi esprimere al meglio, in questo momento visti i tanti infortuni abbiamo cambiato sistema di gioco ed i ragazzi sono stati bravi”

Su Fagioli e Zaniolo: “Stanno facendo bene, arrivano da un periodo nel quale non hanno avuto molto minutaggio. Le prestazioni sono in crescendo”.

Sul doppio impegno: “Le partite in cui hai 180 minuti ti danno la possibilità di giocartela all’andata e al ritorno. I nostri avversari hanno giocatori importanti e un buon allenatore. Ma noi siamo venuti qua con personalità, dobbiamo essere maturi e fare una prestazione di coraggio. Ad ora siamo super concentrati sull’andata”.

Sulle partite che non vorrebbe ripetere: “Tutte quelle di Conference. Spesso siamo andati sotto ma l’approccio di domani deve essere violento, dobbiamo scendere in campo con grande energia. Non dobbiamo commettere l’errore di entrare “leggeri” perché sarà una gara difficile”.

Sull’importanza della gara di domani: “Per me sarà una partita importantissima a livello personale, ma deve esserlo per tutti. Domani è un ottavo di coppa, serve anche per crescere dal punto di vista della maturità. Ci teniamo a questa competizione, domani dobbiamo scendere in campo con grande concentrazione”.

Sul Napoli: “Noi pensiamo solo al Panathinaikos, siamo super concentrati sulla sfida di domani perché per noi è molto importante”.

