Palladino: “Dobbiamo riscattare Verona, una gara del genere è inaccettabile. Chelsea top in Europa”

08/12/2025 | 20:34:34

Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Chelsea.

Queste le sue parole: “Si riparte dopo una brutta prestazione. Ci siamo confrontati con i ragazzi, i quali erano molto dispiaciuti per come è andata la gara. Noi non vogliamo ripetere queste prestazioni, e domani c’è già l’occasione per poter fare bene: vogliamo confrontarci contro il Chelsea”.

Quanto è fondamentale ripartire con il gruppo? “Ho un gruppo di grandi uomini e vogliono riscattarsi dopo Verona. Non devono più accadere queste cose, ma ora serve voltare pagina: tra Chelsea e Cagliari serve ritrovare il passo giusto dando tutto. Vogliamo fare una partita perfetta”. Che Atalanta bisogna aspettarsi? “Vogliamo esprimerci alla grande. Per arrivare a grandi obiettivi serve il contributo da parte di tutto: metterò la formazione migliore, ma anche chi entrerà dovrà dare il contributo”.

Come ha vissuto il suo periodo da attaccante? “Ne ho parlato proprio con De Ketelaere: voglio aiutarlo anche in questo vista la mia esperienza. Conta farsi esprimere al meglio”.

Come vede Scamacca? “Gianluca sta migliorando molto, e sono sicuro che continuerà a crescere: deve giocare per il goal, ma gioca anche per i compagni. Lui deve ritrovare feeling con la rete, perché può fare molto di più”.

Come valuta il suo primo mese all’Atalanta? “Ho bisogno di stare più con loro. A nessuno è piaciuto il rendimento dimostrato sabato: noi dobbiamo battagliare su tutti i campi. La squadra deve sempre ritrovare entusiasmo, e nei mesi scorsi c’è stata delusione: serve leggerezza mentale”.

Foto: sito Atalanta