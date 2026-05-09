Palladino: “Dobbiamo essere bravi a giocarci questa gara a viso aperto. Io vivo per l’Atalanta”

09/05/2026 | 13:41:30

Il tecnico dell’Atalanta, Raffaele Palladino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan. Queste le sue parole:

“Krstovic o Scamacca? Valuteremo soprattutto analizzando per chi scenderà in campo. La priorità è dare tutto. Il Milan? Loro sono una squadra di qualità dove hanno un grande mister che sa risollevare la squadra nei momenti di difficoltà. Noi dobbiamo essere bravi a giocarci questa gara a viso aperto per consolidare il settimo posto. Come sto? Io sto bene. Voglio essere concentrato sull’Atalanta senza pensare alle voci esterni: purtroppo capita verso la fine della stagione. Noi dobbiamo essere bravi dall’interno a remare tutti dalla stessa parte. Il nostro obiettivo è di dare gioia ai nostri tifosi. Io vivo per l’Atalanta, volevo portare la Dea in alto e credo che stiamo facendo un buonissimo risultato”.

Foto: X Atalanta