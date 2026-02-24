Palladino: “Dobbiamo crederci, saremo 23 più 23mila. Ci proveremo”

24/02/2026 | 19:51:43

Raffaele Palladino ha presentato la partita contro il Borussia Dortmund in conferenza stampa:”La vittoria ci ha dato grande consapevolezza dei nostri mezzi. Sicuramente sarà una partita molto bella che ci dobbiamo godere tutti quanti, dai tifosi fino alla squadra bisogna crederci tutti insieme. Noi ci proveremo e domani saremo 23 più 23 mila. Servirà lucidità e affrontare la partita con lo spirito giusto”.

foto x atalanta