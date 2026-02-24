Palladino: “Dobbiamo crederci. Abbiamo i mezzi per rimontare i due gol. Ederson e Kolasinac ci saranno”

24/02/2026 | 21:08:21

Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Borussia Dortmund.

Queste le sue parole: “La vittoria di domenica ci ha dato grande consapevolezza dei nostri mezzi. Sicuramente sarà una partita molto bella che ci dobbiamo godere tutti quanti: dai tifosi fino alla squadra bisogna crederci tutti insieme. Noi ci proveremo e domani saremo 23 più 23 mila”.

Cosa avete imparato dopo la gara dell’andata? “Abbiamo imparato molto da quella sconfitta. Analizzando i dettagli si può crescere, ma dobbiamo essere proprio attenti a tutto. Affronteremo una squadra di grande livello vista la qualità, e la Champions tende ad aumentare ciò”.

Come stanno Kolasinac ed Ederson? “Ede ha avuto un piccolo affaticamento però è tutto risolto, nessun problema per Kolasinac. Sono entrambi a disposizione per domani sera”. Cosa ne pensa delle troppe gare di fila visto il momento? “Se hai una squadra forte riesci a reggere le tre competizioni: la gestione delle forze è molto importante anche per evitare infortuni. Più si gioca e più sono contento. Chiunque gioca deve essere ovviamente motivato”.

Cosa rappresenta questa partita? “Per noi è molto importante perché queste partite ti fanno crescere come gruppo. L’Atalanta domani dovrà utilizzare anche la sua esperienza, con la priorità ovviamente di dare tutto in campo”.

Come giudica la stagione di Zappacosta? “Ha dato continuità sulla fascia crescendo molto: lui ha anche le caratteristiche per giocare a sinistra. Sono soddisfatto di quello che sta rendendo: un professionista esemplare che sta diventando più intraprendente, e sono convinto che porterà ancora grandi soddisfazioni. Cerco molto il goal dagli esterni e siamo sulla buona strada”.

Cosa ne pensa di questo percorso di crescita? “Sono molto soddisfatto, ma non abbiamo fatto ancora nulla. Le sconfitte ci hanno fatto crescere: sono state da lezione e ci hanno portato a crescere partita dopo partita. Abbiamo una classifica importante con tanta energia da sfruttare a pieno”.

Cosa ne pensa delle critiche sul calcio italiano? “Secondo me sono esagerate. All’estero ci rispettano molto, a mio avviso siamo cresciuti negli ultimi anni e secondo me possiamo ancora crescere. Domani deve essere un senso di rivalsa: dimostrare di essere tosti”.

Ci saranno delle novità sull’attacco? “L’Atalanta ha tantissime soluzioni davanti: giocare con due punte oppure con tre trequartisti dietro. Da Pasalic a Sulemana fino a Samardzic: le soluzioni ovviamente ci sono”.

Come sta Scamacca? “Lui è molto carico ed è pronto a tutto. Negli allenamenti ha dimostrato la giusta intensità: basta metterla in campo con più continuità. Gianluca per me è un giocatore fortissimo e credo molto in lui”.

Quanto conta segnare all’inizio? “E’ una partita molto aperta e noi non dobbiamo uscire dal campo con dei rimpianti. L’Atalanta deve dare tutto, poi è chiaro che può accadere di tutto. Servirà pazienza e maturità come negli anni scorsi”.

Foto: Instagram personale