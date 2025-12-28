Palladino: “Djimsiti? Errore che capita, l’ho abbracciato. E’ una sconfitta che ci farà crescere”

28/12/2025 | 23:29:24

Palladino ha parlato a Dazn dopo Atalanta-Inter: “Abbiamo fatto un piano gara diverso rispetto a quello degli ultimi anni, stando un po’ più bassi: potevamo fare un po’ meglio la fase di non possesso e la gestione della palla. Nel primo tempo siamo stati sterili, molto meglio nel secondo. Il rammarico è per questo gol preso quando i valori si stavano riequilibrando e che ci ha fatto male. Poi abbiamo cambiato anche sistema di gioco, c’è stata una grande occasione. Alla squadra ho detto che questa partita ci farà crescere, ce la siamo giocata con tutte le nostre armi. Dobbiamo accettare il risultato e svoltare subito. Djimsiti? A fine partita mi sono sentito di abbracciarlo, perché di solito questi errori non li fa e non me la posso prendere con lui. Purtroppo sono errori che capitano durante la stagione ed è accaduto stasera”.

foto x atalanta