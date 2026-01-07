Palladino: “De Ketelaere sta diventando leader, vogliamo continuare la scalata”

Il tecnico dell’Atalanta Raffaele Palladino ha parlato a Sky prima del match contro il Bologna: “De Ketelaere sta diventando un leader, in fase di possesso e non possesso. Lui è molto felice, si sente dentro e coinvolto dalla squadra. Ha avuto tante occasioni per fare gol. Gli sta mancando un po’ di fortuna nelle ultime partite, però deve continuare a lavorare così, con questo atteggiamento e mentalità. Noi vogliamo continuare la nostra scalata. Per due mesi l’abbiamo fatto, ce la dobbiamo giocare. È uno scontro diretto, sappiamo che sarà difficile ma vogliamo uscire da questo campo con un risultato”.

Foto: Instagram Palladino