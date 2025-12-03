Palladino: “De Ketelaere è un ragazzo straordinario. Ho tra le mani un gruppo con tanta forza”

03/12/2025 | 17:50:19

Il tecnico dell’Atalanta, Raffaele Palladino, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro il Genoa. Queste le sue parole:

“Il turnover di oggi? Io non credo nel turnover: valuto in base a chi sta più in forma. Ho cambiato la catena di sinistra volendo puntare su Zalewski e Kolasinac, oltre a Sulemana nonostante l’infortunio. In queste 4 partite tutti hanno trovato spazio: per me è importante questa cosa. L’importanza del trio Pasalic-De Roon-Djimsiti? Mi stanno dando una grande mano e sono tutti ragazzi molto seri: mi hanno dato una grande mano sia tecnica che umana. Poi è chiaro che dietro una grande squadra c’è sempre anche una grande società. De Ketelaere? E’ un ragazzo straordinario: deve essere libero di trovare gli spazi giusti. Io cerco sempre di dargli una mano, ma lui ha una qualità incredibile: sta facendo anche una fase difensiva fantastica. Lui, così come gli attaccanti stanno facendo un grande lavoro. Che Atalanta ho visto in questi giorni? Ho tra le mani un gruppo con tanta forza: hanno nelle corde tante qualità umane e tecniche. Ora bisogna continuare così perché sabato affrontiamo una squadra difficile come il Verona”.

Foto: Instagram Palladino