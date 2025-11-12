Palladino: dalla Juve mai in corsa all’Atalanta su misura

12/11/2025 | 18:51:39

Raffaele Palladino riparte da un organico che sembra costruito su misura per il suo modo di fare calcio. L’Atalanta ha organizzato un mercato di spessore la scorsa estate, investendo non poco e rafforzando tutti i settori. Ma non ha avuto il ritorno che pensava di poter avere, uno dei motivi che hanno messo Juric in discussione fino alla decisione di sollevarlo dall’incarico dopo la rovinosa sconfitta contro il Sassuolo. Come già raccontato, Palladino mai è stato davvero in corsa per Juventus e Fiorentina, a dispetto delle voci (evidentemente infondate) che lo avevano affiancato a Spalletti addirittura fino a poche ore dall’annuncio, l’ex ct azzurro aveva staccato da tempo qualsiasi potenziale concorrente. Palladino potrà lavorare a livello tattico in modo profondo, ha soluzioni di livello in ogni reparto, l’Atalanta gli darà la possibilità di riprendere un discorso interrotto a Firenze.

Foto: X Atalanta.

English version