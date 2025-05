Palladino: “Cori? Capiamo l’amarezza, bisogna accettarla. I ragazzi hanno sudato la maglia”

18/05/2025 | 23:55:08

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha così commentato la contestazione del Franchi durante la sfida contro il Bologna: “Ero così preso dalla partita che non ho nemmeno sentito. Bisogna accettarlo, capiamo l’amarezza e la delusione dei tifosi. Dobbiamo solo andare forte e fare il meglio. I ragazzi hanno sudato come sempre dal primo all’ultimo minuto. Fino a due settimane fa eravamo in lotta per la Champions League, poi siamo arrivati al momento clou con Dodo e Kean fuori. Non è un alibi ma un dato di fatto. Stiamo ancora in lotta, è vero che non siamo padroni del nostro destino ma se andiamo a Udine, facciamo il risultato e c’è qualche passo falso possiamo ancora farcela”.

Foto: Instagram Palladino