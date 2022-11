Palladino: “Contro la Lazio, dovremo avere coraggio e voglia di mettere in difficoltà una squadra forte, difficile da affrontare”

Il tecnico del Monza ha parlato prima della partita contro la Lazio. Sottolineando la difficoltà di affrontare un rosa completa e molto forte come la Lazio: “Dovrà essere una partita da giocare con tanto entusiasmo, non sarà una gara semplice contro la Lazio, dovremmo avere coraggio e voglia di mettere in difficoltà una squadra forte, difficile da affrontare, che palleggia bene e molto forte tecnicamente. Anche loro hanno vinto il derby con la Roma ed hanno tanto entusiasmo, sarà difficile ma ce la giocheremo. La Lazio è difficilissima da affrontare, lavorano benissimo sia in fase di possesso che non possesso. Non sarà facile, noi abbiamo lavorato specialmente sulla nostra fase offensiva. Comunque dobbiamo essere bravi a difenderci di squadra e quando possiamo ripartire e fare male dovremmo essere molto incisivi in fase offensiva. Sensi? Sensi in campo è un’artista, ci mancherà tantissimo.”

Foto: Instagram Palladino