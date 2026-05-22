Palladino: “Con la Juventus è stata la gara spartiacque, ma abbiamo fatto una grande cavalcata”

22/05/2026 | 23:18:47

Il tecnico dell’Atalanta Raffaele Palladino ha parlato a DAZN dopo il pareggio contro la Fiorentina: “Abbiamo fatto anche oggi una buona partita, la sconfitta sarebbe stata troppo pesante per quanto espresso sul campo. Siamo felici di aver raggiunto l’Europa. Da quando sono arrivato in questa società tutti abbiamo riacceso lo spirito dell’Atalanta. Abbiamo iniziato una cavalcata che ha riportato la squadra dove merita, in Europa. La stagione poteva essere complicata ma dobbiamo essere felici di quanto fatto. Oggi sarebbe stato paradossale perdere, è stato giusto averla ripresa. Nel primo tempo dopo mezzo tiro era ingiusto essere sotto. I miei giocatori sono stati grandi uomini, abbiamo chiuso un percorso importante. Lo spartiacque è stata la partita contro la Juventus, gara persa immeritatamente. Da li sono crollati i nostri obbiettivi e il nostro sogno. Abbiamo comunque fatto una grande scalata, competitivi su tre fronti. Volevamo tornare in Europa”.

Foto: X Atalanta