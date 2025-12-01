Palladino: “Con la Fiorentina vittoria importantissima per noi e i nostri tifosi”

01/12/2025 | 16:39:44

Raffaele Palladino ha commentato su Instagram la vittoria della sua Atalanta contro la Fiorentina, ex squadra del tecnico, nell’ultimo turno di campionato. La squadra bergamasca si è imposta 2-0 nella gara andata in scena ieri alle 18: “Entusiasmo, lavoro e costanza. Una vittoria importantissima per noi e per i nostri tifosi”. La dea tornerà in campo mercoledì alle 15 con il Genoa in Coppa Italia, mentre sabato alle 20.45 ci sarà la trasferta di Verona con l’Hellas dopo le due vittorie contro Francoforte e Fiorentina che hanno garantito un’inizio in discesa a Palladino dopo il ko al debutto contro il Napoli.

foto insta palladino