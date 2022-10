Palladino: “Con il Milan sarà una gara speciale. Creiamo tanto, la squadra è viva. Ci manca il gol”

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan.

Queste le sue parole: “Non sono preoccupato per la fase realizzativa. Sono contento quando i gol arrivano anche dai centrocampisti, dagli esterni e non solo dagli attaccanti. Il gioco del Monza deve essere corale, poi è chiaro che le punte devono essere messe nelle condizioni migliori per poter incidere. Creiamo tante occasioni, non sono preoccupato sotto questo punto di vista e sono convinto che miglioreremo partita dopo partita”

Quali emozioni stai provando? “Ha ragione Pioli, è una partita romantica. So quanto ci tengono Berlusconi e Galliani, non vedono l’ora che arrivi domani. Hanno fatto qualcosa di unico con il Milan che resterà negli annali del calcio. Non stiamo percependo questa atmosfera particolare, ci da grinta e voglia di affrontare bene questa sfida. Sarà bello giocarla in uno stadio tutto pieno”

Foto: Instagram Monza