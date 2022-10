Palladino: “Col Milan non firmerei per il pareggio. Il calcio è imprevedibile, può succedere di tutto”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, ha così risposto a chi gli ha domandato se domani firmerebbe per un pareggio: “Per il mio carattere dico di no. A me interessa anche la prestazione oltre al risultato. Ho chiesto ai giocatori di godersi la giornata e le partite poi vanno giocate. Il calcio è imprevedibile, può succedere di tutto”.

Foto: Instagram Palladino