Palladino: “Ci mancano giocatori importanti, ma stiamo migliorando. Alleno ragazzi straordinari”

10/01/2026 | 23:43:26

Palladino ha analizzato in conferenza stampa la vittoria sul Torino: “I cambi possono ovviamente cambiare il corso di una partita. Tutti devono dare il massimo: tatticamente è stata una gara bella e i ragazzi hanno fatto molto bene e mi è piaciuta molto la prestazione. Si è creato un grande legame e ho dei ragazzi straordinari. Mi fanno sentire il mister più felice del mondo e loro sono felici. I primi mesi i ragazzi hanno sofferto, ma adesso stanno raccogliendo i risultati. Segno ovviamente di una grande unione. I ragazzi stanno dando tutto: ho un gruppo di vari professionisti e stanno raccogliendo delle grandi soddisfazioni. Bisogna continuare a scalare e ovviamente risalire. Noi dobbiamo avere fame. Fare più gol? Ci sto lavorando, credo che le occasioni le stiamo creando. Ci dovremo preoccupare se così non fosse. Ovvio che mancano giocatori importanti come Kossounou, Bellanova e Lookman che è un giocatore importante”.

foto x atalanta