Palladino: “Ci dispiace per le assenze di De Ketelaere e Raspadori. Ho l’adrenalina a mille da due giorni”

16/02/2026 | 18:57:55

Raffaele Palladino ha parlato a Sky alla vigilia della partita contro il Borussia Dortmund: “Ci dispiace, De Ketelaere e Raspadori sono importanti per noi, sono forti e ci danno imprevedibilità e qualità, ma purtroppo il calcio è fatto anche di infortuni e imprevisti. Siamo una grande famiglia, un grande gruppo e chi li sostituirà lo farà nel miglior modo possibile. Abbiamo raggiunto la consapevolezza che chiunque giocherà lo farà nella maniera giusta. Abbiamo un grande entusiasmo, c’è grande voglia di continuare a crescere e fare risultato, perché sono molto positivi. In Champions sappiamo che il livello è molto alto, il Dortmund ha grandi individualità, vogliamo metterli in difficoltà. Questo sport ti dà emozioni incredibili, da due giorni ho l’adrenalina a mille, siamo molto eccitati da questa partita e i ragazzi non vedono l’ora di scendere in campo”.

foto x atalanta