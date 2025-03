Palladino: “C’è entusiasmo e dobbiamo sfruttarlo per ripartire più forti di prima”

L’allenatore della Fiorentina Palladino durante un’intervista ai microfoni di Sky, ha parlato del buon momento di forma della squadra viola sopratutto dopo la vittoria nell’ultima giornata di campionato contro la Juventus: “E’ cambiata la nostra autostima, è tanta ora e c’è tanto orgoglio per questa bellissima vittoria contro una grande squadra, è stato molto bello e ora dobbiamo continuare così. Dopo i successi contro la Juve e in Conference c’è entusiasmo e dobbiamo sfruttarlo per ripartire più forti di prima”. Poi fa un analisi sulla prossima partita: “Contro l’Atalanta è una sfida difficile, di fronte avremo un allenatore che è un fenomeno. L’Atalanta ambisce a cose importanti ed è in posizioni altissime di classifica già da anni, ma noi vogliamo dare continuità alle nostre prestazioni”. Chiude con un passaggio sulla Conference League: “Siamo ai quarti di finale, ora viene il bello. Affrontiamo una squadra sicuramente che ci può mettere in difficoltà, ma nelle due partite vogliamo passare il turno, abbiamo grande ambizione di passare il turno”.

Foto: Instagram Palladino