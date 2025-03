Palladino cambia le carte in tavola: Gosens valorizzato dal nuovo modulo

Una scelta inaspettata, ma che ha dato i suoi frutti quella di Palladino. Dopo i tanti scivoloni, il tecnico italiano ha deciso di passare alla difesa a tre, schierando così Gosens come esterno a tutto fascia. Un ruolo che conosce bene, soprattutto per il periodo passato all’Atalanta, e che mette in risalto maggiormente le sue caratteristiche rispetto alla difesa a quattro. Non a caso, infatti, la rete del vantaggio e della vittoria è arrivata proprio dall’esterno tedesco nello sviluppo di un’azione che ricorda molto quello della vecchia Dea: un esterno che crossa sul secondo palo per l’inserimento dell’altro esterno. Una dinanica ben consolidata nella mente di Robin che, rispetto alle altre gare disputate, è stato molto più pericoloso in zona offensiva. Che possa essere questa la soluzione tattica per uscire da quello che molti, fino a qualche giorno fa, definivano come un momento di crisi.

FOTO: Twitter Fiorentina