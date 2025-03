Palladino: “Buon primo tempo, sbagliato l’atteggiamento nella ripresa. C’è il ritorno, non è finita”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha così parlato dopo la sconfitta per 3-2 contro il Panathinaikos: “Credo che abbiamo fatto un buon primo tempo, nonostante l’approccio iniziale. Poi c’è stata una grande reazione e il gol annullato. Nel secondo tempo, però, nuovamente l’approccio è stato sbagliato. Sono dispiaciuto perché i ragazzi nello spogliatoio erano carichi. Ci siamo innervositi per le perdite di tempo e abbiamo giocato molto meno. Non è finita, perché c’è il ritorno, e ho visto la squadra vogliosa di ribaltare il risultato.”

Sul secondo tempo: “Ho già parlato alla squadra, ho detto che dobbiamo migliorare gli approcci alle partite. Non possiamo concedere gol per distrazioni. Questo ci deve servire da esperienza.”

Infine: “Sinceramente sto cercando di trovare la chiave giusta. La squadra si esprime meglio con questo sistema di gioco, ma non credo che sia un problema tecnico-tattico, quanto piuttosto di atteggiamento. Dobbiamo lavorare molto su questo aspetto. Fare questo lavoro è meraviglioso anche per queste sfide.”

Foto: Instagram Palladino