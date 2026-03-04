Palladino: “Bello sfidare Sarri, pareggio giusto. Teniamo alla finale, è tutto aperto”

04/03/2026 | 23:26:48

Raffaele Palladino ha così commentato ai microfoni di Mediaset il pareggio con la Lazio: “Secondo me abbiamo fatto una buona partita contro una buonissima squadra, è stata una bella partita, quando affronti le squadre di Sarri è sempre bello giocare perché hanno qualità. Abbiamo avuto delle occasioni per sbloccarla nel primo tempo forse dovevamo essere più cattivi negli ultimi 25 metri ed è la parte che ci è mancata. Nel secondo tempo siamo andati sotto due volte mi è piaciuto il fatto che la squadra è stata brava a riprende il risultato. Per me è un pareggio giusto e meritato perché ci abbiamo creduto fino alla fine. Ora ci aspetta il secondo tempo a casa nostra. La partita è aperta 50 e 50 perché è un 2-2 in casa loro in una semifinale, noi ci tentiamo ad arrivare in finale. Sappiamo che sarà tra un po’ di tempo, prendiamo al prestazione di questa seta che ci da fiducia, per noi competere su tre fronti è motivo di soddisfazione”.

