Palladino: “Bayern a tratti ingiocabile, il migliore in campo è il nostro pubblico. La rigiocherei così”

10/03/2026 | 23:30:27

Il tecnico dell’Atalanta Raffaele Palladino ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco: “Facciamo i complimenti al Bayern, è una squadra fortissima. Sono ingiocabili a tratti, faccio i complimenti a tutti, sono impressionanti. Il miglior in campo di oggi è stato pubblico, ci hanno incitato dal primo minuto alla fine nonostante questa sconfitta. Ci dispiace, ci fa male e non volevamo, ma è un’esperienza che ci fa crescere. La rigiocherei così, se siamo arrivati fin qui è perchè abbiamo questa mentalità. Non mi piace snaturarmi”.

foto x atalanta